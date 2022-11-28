В похоронном комплексе «Курган» в Казани построят крематорий стоимостью 250 млн рублей

Проект похоронного дома площадью 1240 «квадратов» с одной кремационной печью прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Крематорий планируется построить на территории комплекса «Курган». Об этом сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

По его словам, реализация проекта обойдется в 250 млн рублей. В исполком Казани поступило предложение о строительстве этого объекта в рамках частно-государственного партнерства.

«Предложение было направлено для рассмотрение в Агентство инвестиционного развития РТ. В случае принятия положительного решения, строительство может начаться весной 2023 года», – заявил начальник Управления по организации ритуальных услуг.

Также из бюджета РТ выделено 19 млн рублей на строительство первой очереди Иудейского вероисповедального кладбища на участке площадью 9,9 гектаров на Мамадышском тракте. Сейчас на объекте строятся административное и хозяйственное здания.

Всего, по словам Ишкина, за 10 месяцев этого года в Казани умерли 11 тыс. 617 человек. Показатель на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 12% меньше, чем в 2020 году.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани близится к завершению инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Специалисты определили точные границы, создали электронную базу с фото участков и сайт с поисковой системой захоронений.