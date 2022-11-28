 В похоронном комплексе «Курган» в Казани построят крематорий стоимостью 250 млн рублей
news_header_top_970_100

В похоронном комплексе «Курган» в Казани построят крематорий стоимостью 250 млн рублей

Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Город
28 ноября 2022  13:56
Автор:
Ольга Ильина

Проект похоронного дома площадью 1240 «квадратов» с одной кремационной печью прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Крематорий планируется построить на территории комплекса «Курган». Об этом сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

По его словам, реализация проекта обойдется в 250 млн рублей. В исполком Казани поступило предложение о строительстве этого объекта в рамках частно-государственного партнерства.

«Предложение было направлено для рассмотрение в Агентство инвестиционного развития РТ. В случае принятия положительного решения, строительство может начаться весной 2023 года», – заявил начальник Управления по организации ритуальных услуг.

Также из бюджета РТ выделено 19 млн рублей на строительство первой очереди Иудейского вероисповедального кладбища на участке площадью 9,9 гектаров на Мамадышском тракте. Сейчас на объекте строятся административное и хозяйственное здания.

Всего, по словам Ишкина, за 10 месяцев этого года в Казани умерли 11 тыс. 617 человек. Показатель на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 12% меньше, чем в 2020 году.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани близится к завершению инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Специалисты определили точные границы, создали электронную базу с фото участков и сайт с поисковой системой захоронений.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Воздушные гортензии и сногсшибательные розы: казанские флористы подготовились ко «Дню матери»
В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон
Минтранс РФ снова рассмотрит возможность создания скоростной ж/д между Москвой и Казанью
В Татарстане на участке стройки М12 экскаваторщик случайно убил рабочего, ударив ковшом
В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей
В Татарстане прогнозируют туман и до −21 градуса
В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Камала
Начальника ГИБДД Челнов наградили грамотой в честь 60-летнего юбилея