 На трассе М-7 произошло серьезное ДТП с участием двух машин
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На трассе М-7 произошло серьезное ДТП с участием двух машин

Автомобиль «Калина» выехал на встречную полосу.

Город
6 января 2022  15:45
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня под Казанью на трассе М-7 произошла авария со столкновением двух автомобилей: «Калина» и «Хонда». Об этом «Казанским Ведомостям» сообщил дежурный офицер МВД по работе со СМИ.

«Столкнулись „Калина“ и „Хонда“. Произошло это на мосту через Волгу, не доезжая до поста „Малиновка“. Предварительно, „Калина“ выехала на встречку. Двое взрослых пострадали, их увезли в больницу», — рассказал дежурный. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что под Нижнекамском произошло смертельное ДТП с участием трех машин.

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