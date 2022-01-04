 Под Нижнекамском произошло смертельное ДТП с участием трех машин
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Под Нижнекамском произошло смертельное ДТП с участием трех машин

Причина ДТП неизвестна.

Республика
4 января 2022  17:05
Автор:
Ольга Ильина

На трассе Казань – Оренбург в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием двух иномарок и отечественного автомобиля. Погиб пассажир, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Нижнекамскому району.

Авария между автомобилями марок «Ниссан», «Порше Каен» и «ВАЗ» 12-й модели произошла приблизительно в 6 часов вечера. Водитель отечественного авто и два пассажира «Ниссан» получили травмы, а 21-летний пассажир «ВАЗа» скончался на месте.

Детали инцидента выясняются, по какой причине произошла авария? пока неизвестно.

Напомним, сегодня в ДТП с грузовиком под Набережными Челнами погибли два человека.

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