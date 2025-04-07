На трассе М7 под Казанью ограничено движение из-за ремонта путепровода

На 786-м километре федеральной трассы М7 «Волга» введены временные ограничения движения из-за ремонта путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Изменения в организации движения:

Перекрыта половина проезжей части на путепроводе

Сужена дорога под путепроводом

Закрыт съезд в сторону Казани

Объезд для движения из Уфы в Казань: