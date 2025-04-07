На трассе М7 под Казанью ограничено движение из-за ремонта путепровода

На 786-м километре федеральной трассы М7 «Волга» введены временные ограничения движения из-за ремонта путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».
Изменения в организации движения:
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Перекрыта половина проезжей части на путепроводе
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Сужена дорога под путепроводом
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Закрыт съезд в сторону Казани
Объезд для движения из Уфы в Казань:
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Съехать с М7 на 785+311 км в направлении Зеленодольска
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Проехать до разворота на 122 км автодороги А295 (Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7)
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Развернуться в сторону Казани