На трассе под Казанью обгон привел к опрокидыванию автомобиля с ребенком

ДТП с пострадавшими произошло на 69-м километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai предпринял попытку обгона, которая завершилась столкновением с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате удара Volkswagen съехал с проезжей части, опрокинулся в кювет. В салоне иномарки находились водитель и несколько пассажиров, среди которых был пятилетний ребенок. Как выяснилось, несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением правил дорожного движения — без использования детского удерживающего устройства. Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

К водителю автомобиля Hyundai применены меры административного воздействия.