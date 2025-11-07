На трассе под Казанью обгон привел к опрокидыванию автомобиля с ребенком

Республика
7 ноября 2025  15:21

ДТП с пострадавшими произошло на 69-м километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai предпринял попытку обгона, которая завершилась столкновением с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате удара Volkswagen съехал с проезжей части, опрокинулся в кювет. В салоне иномарки находились водитель и несколько пассажиров, среди которых был пятилетний ребенок. Как выяснилось, несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением правил дорожного движения — без использования детского удерживающего устройства. Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

К водителю автомобиля Hyundai применены меры административного воздействия. 

