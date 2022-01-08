 На уборку казанских дорог вышли 479 рабочих и 373 единицы техники
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На уборку казанских дорог вышли 479 рабочих и 373 единицы техники

За сутки с городских улиц вывезли 13 тыс. 890 тонн снега.

Город
8 января 2022  12:48
Автор:
Эдуард Салихов

На уборку дорог в Казани вышли 479 рабочих и 373 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, за минувшие сутки с городских дорог вывезли 13 тыс. 890 тонн снега, а всего с начала зимнего периода — практически 270 тыс. тонн снега. За сутки было использовано 314 тонн реагента и 608 тонн пескосоляной смеси.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с 18 часов 7 января до 18 часов 8 января 2022 года ожидается метель и ухудшение видимости до 1-2 км. Также из-за этого в республике ограничили движение междугородних автобусов.

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