На уборку снега с улиц Казани приступили 547 дорожников

Сегодня на уборку снега с улиц Казани приступили 547 дорожных работников. Также привлекли 384 единиц спецтехники, в их числе 82 щетки, 123 самосвала, 71 погрузчик и 62 машины. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Так, снег вывезут с центральной части города — Бутлерова, Кремлевской, Маркса, Профсоюзной, Петербургской, Пушкина, Татарстана, Толстого, Чернышевского.

Кроме того, очистят дороги на улицах Амирхана, Копылова, Волкова, Восстания, Чистопольской, Заводской. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте мэрии.

В Казани работают горячие линии по уборке снега, отметили в исполкоме.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана раскритиковал неочищенные от снега дороги.