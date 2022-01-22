 На уборку снега с улиц Казани приступили 547 дорожников
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На уборку снега с улиц Казани приступили 547 дорожников

Снег вывезут с разных частей города.

Город
22 января 2022  15:03
Автор:
Роза Габитова

Сегодня на уборку снега с улиц Казани приступили 547 дорожных работников. Также привлекли 384 единиц спецтехники, в их числе 82 щетки, 123 самосвала, 71 погрузчик и 62 машины. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Так, снег вывезут с центральной части города — Бутлерова, Кремлевской, Маркса, Профсоюзной, Петербургской, Пушкина, Татарстана, Толстого, Чернышевского.

Кроме того, очистят дороги на улицах Амирхана, Копылова, Волкова, Восстания, Чистопольской, Заводской. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте мэрии.

В Казани работают горячие линии по уборке снега, отметили в исполкоме.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана раскритиковал неочищенные от снега дороги.

 

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