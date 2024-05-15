На улице Окольная в Казани открылся пункт горячего питания для нуждающихся

В Казани начал работу девятый центр раздачи горячих обедов для тех, кто в них нуждается. Новое место для получения питания расположено возле мечети «Рамазан» по адресу улица Окольная, 25б, как сообщает пресс-служба мэрии города.

Центр открыт каждый день, кроме воскресенья, и предоставляет обеды бездомным, малообеспеченным гражданам и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, за исключением лиц в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент подобные пункты функционируют в каждом районе Казани и работают по единому расписанию с 11:00 до 13:00.

Во всем Татарстане действует 25 таких центров. Ежедневно они выдают около 2 тысяч порций еды, что в месячном исчислении составляет приблизительно 60 тысяч порций.