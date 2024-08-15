На улице Восстания в Казани сгорел деловой центр

Пожар в деловом центре в Казани по адресу Восстания, 18Б локализован, сообщили в МЧС России.

Фото: © МЧС РОССИИ

Напомним, сообщение о возгорании в здании на улице Восстания поступило сегодня днем. К двум часам дня густой дым уже окутывал соседние строения. Площадь пожара достигла 750 квадратных метров.

На месте происшествия задействовали более 80 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно.

Также сегодня сообщалось, что в Набережных Челнах произошел пожар в магазине «Пятёрочка», расположенном в 19-м комплексе. Огонь полностью уничтожил здание магазина, а также повредил припаркованный рядом автомобиль