На Урале татарские краеведы обсудили актуальные проблемы изучения истории

На минувшей неделе в Екатеринбурге, в постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области, состоялось заседание межрегионального круглого стола по проблемам краеведения.

Мероприятие было организовано советом краеведов при поддержке постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону. Участников круглого стола поприветствовала заместитель постоянного представителя РТ в Свердловской области, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Фавия Сафиуллина.

Специалисты обсудили роль ученых-регионоведов, татарских краеведов и общественных деятелей в изучении жизненного пути, деятельности, творчества, подвига, вклада в духовно-культурную жизнь народа и страны выдающихся представителей татарской нации, а также вопросы увековечивания их памяти и наследия.

Историки, регионоведы, общественные деятели, авторы собственных исследовательских исторических проектов из Свердловской, Челябинской областей и Республики Татарстан поделились своим опытом поиска источников архивной информации, методами изучения старинных документов. Особая тема - как донести историческую информацию до людей, как интересно, доступно подать ее современной молодежи, чтобы представители юного поколения заинтересовались историей родного края, своей семьи. Многие выступавшие подчеркивали, что для изучения истории регионов очень важна совместная работа ученых, краеведов, музейных работников, энтузиастов, которые занимаются изучением истории сел, деревень, знаменитых земляков.

Об итогах минувшего года и перспективах деятельности научно-краеведческих структур Татарстана, регионов России и Евразии, где компактно проживают татары, на заседании круглого стола рассказал начальник комитета по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, профессор Альберт Бурханов.