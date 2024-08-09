На время проведения триатлона в Казани перекроют часть дорог

10 августа в Казани пройдет «Казанский триатлон-2024», в связи с чем с раннего утра и до вечера будет ограничено движение транспорта на нескольких центральных улицах.

Так, полностью закроют проезд по улицам Декабристов (от Кремлевской дамбы до Сибгата Хакима) и Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова).

На участке улицы Фатыха Амирхана от Декабристов до Чистопольской будет перекрыто движение в обоих направлениях, но с возможностью сквозного проезда по улицам Козина и Нигматуллина.

Также будут введены ограничения движения по проезжей части на участке от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую, а также на Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Полностью перекроют движение по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и по нижнему мосту от стадиона до проспекта Ямашева.

Кроме того, с 07:00 до 16:00 будет закрыта для проезда улица Пролетарская.

Водителей просят заранее планировать маршруты в объезд перекрытых участков.