 На выезде из Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека
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На выезде из Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека

Среди пострадавших один ребенок.

Республика
13 декабря 2022  18:11
Автор:
Ольга Ильина

На выезде из Высокой Горы в направлении поселка Дербышки произошло ДТП – столкнулись автобус и большегруз. В результате аварии у городского транспорта серьезно повредилась боковая часть корпуса.

В ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок, передает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Информация о пострадавших и подробности аварии уточняются.

Ранее «КВ» сообщали, что на 49-м км трассы Чистополь – Нижнекамск произошла авария, в которой пострадали дети трех и пяти лет. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen.

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На выезде из Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека