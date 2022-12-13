На выезде из Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека

На выезде из Высокой Горы в направлении поселка Дербышки произошло ДТП – столкнулись автобус и большегруз. В результате аварии у городского транспорта серьезно повредилась боковая часть корпуса.

В ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок, передает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Информация о пострадавших и подробности аварии уточняются.

Ранее «КВ» сообщали, что на 49-м км трассы Чистополь – Нижнекамск произошла авария, в которой пострадали дети трех и пяти лет. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в Volkswagen.