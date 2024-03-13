На выставке-форуме «Россия» обсудили тему сохранения семейных ценностей

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Россия/Мир
13 марта 2024  10:33
Автор:
Ольга Иванычева

В Москве, на выставке-форуме «Россия», состоялся всероссийский форум «Женщины: сохраняем традиции - развиваем Россию». В его работе приняли участие представители всех 89 субъектов России, включая новые регионы. 

Поскольку 2024 год объявлен указом Президента России Владимира Путина Годом семьи, одной из главных тем масштабного мероприятия заявлена защита семьи и сохранение традиционных ценностей. Участники форума поделились опытом по улучшению качества жизни, дальнейшему развитию социальной инфраструктуры, рассказали о механизмах поддержки женского предпринимательства в своих регионах, обсудили меры, которые необходимо предпринять в борьбе с бедностью.

Особое внимание было уделено проблеме здоровья. Проректор Казанского государственного медицинского университета, заведующая кафедрой госпитальной терапии Диана Абдулганиева выступила с докладом «Женщина-врач: сочетание таланта, вдохновения и заботы о здоровье». Об этом сообщает пресс-служба КазГМУ.

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