На выходных в Татарстане ожидается ночью до -17 градусов, а днем до -10 градусов

Сегодня и завтра, 19 ноября, на территорию Татарстана распространит свое влияние юго-западный циклон, и погода снова существенно ухудшится. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По словам синоптиков, в эти дни ожидаются снег, мокрый снег, метели с ухудшением видимости до 1 тыс. метров и менее. Более того, возможен сильный ветер порывами до 18-19 м/с, а на дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до -8 градусов, а днем прогнозируется от 0 до -5 градусов.

В воскресенье, 20 ноября, появятся прояснения и осадки прекратятся, однако температуры заметно понизятся. Ночью ожидается до -13 градусах, при прояснениях до -17 градусов, а днем столбики термометров покажут от -4 до -10 градусов. Такая же погода – морозная и без существенных осадков – сохранится в начале следующей недели.

Ранее «КВ» сообщали, что в ГУ МЧС РФ по РТ опубликовали предупреждение об интенсивных погодных явлениях. Так, с шести часов вечера 17 ноября, до шести часов вечера 18 ноября в Татарстане ожидается метель. Во время непогоды возможно ухудшение видимости до 1000 метров и менее, а ветер может достигать 18 м/с.