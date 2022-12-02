На выходных в Татарстане ожидается туман и до −29 градусов

Завтра, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром в некоторых районах республики возможен туман. Минимальная температура ночью и утром составит от минус 17 до −22 градусов, при прояснениях до −28. Максимальная температура воздуха днем −14...-19 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 4 декабря, синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью и утром от 20 до 25 градусов ниже нуля, до −29. Максимальная температура днем от минус 13 до минус 18. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.