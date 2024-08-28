На юге Татарстана появится новое производство рыбных кормов

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Республика
28 августа 2024  14:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Бавлинском районе Татарстана на базе бывшего Александровского спиртзавода планируется запустить производство кормов для рыб. Об этом пишет РБК-Татарстан.

Инициатива по созданию нового предприятия возникла в связи с растущим спросом на качественные корма для рыб в Татарстане, особенно на комплексе «Биосфера-Фиш», который занимается выращиванием молоди осетровых и малька стерляди для зарыбления.

Специалисты считают, что новый завод станет важным фактором развития рыбной промышленности в республике, удовлетворив потребности региона в качественных кормах.

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