На юге Татарстана появится новое производство рыбных кормов

В Бавлинском районе Татарстана на базе бывшего Александровского спиртзавода планируется запустить производство кормов для рыб. Об этом пишет РБК-Татарстан.

Инициатива по созданию нового предприятия возникла в связи с растущим спросом на качественные корма для рыб в Татарстане, особенно на комплексе «Биосфера-Фиш», который занимается выращиванием молоди осетровых и малька стерляди для зарыбления.

Специалисты считают, что новый завод станет важным фактором развития рыбной промышленности в республике, удовлетворив потребности региона в качественных кормах.