На юге Татарстана появился новый гостиничный комплекс, ищут инвестора

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Республика
28 августа 2024  13:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В самом южном муниципалитете Татарстана — в Бавлинском районе — готов к эксплуатации новый гостиничный комплекс, который расположен на пересечении трасс М-5 и М-7.

Комплекс, состоящий из двух зданий, предлагает 30 номеров общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Строительство комплекса завершено, здания возведены и застеклены.

Как пишет «Татар-информ», глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров, выступая в рамках программы «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития, сообщил, что район ищет инвестора, который возьмет объект под франшизу.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина добавила, что инвесторы получают возможность приобрести готовый к эксплуатации объект, что существенно сокращает время запуска бизнеса.

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