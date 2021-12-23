 На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму
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На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму

Сейчас на производстве делают все для того, чтобы сотрудники работали в тепле и уюте, отметили в компании.

Республика
23 декабря 2021  15:20
Автор:
Николай Лукоянов

На заводе «КАМАЗ» закупили 800 единиц климатической техники и утвердили температурную норму. Об этом сообщил главный инженер автогиганта Алексей Титов порталу «Вести КАМАЗа».

«Даже когда за окнами сильный мороз и ветер, в корпусах должно быть не ниже 18 градусов. Дело не только в температуре подачи теплоносителей – летом этого года выполнены солидные объемы работ по утеплению кровли и ремонту светоаэрационных фонарей», – сообщил он.

Он отметил, что меры по устранению жары в помещениях стали приниматься после аномально жаркого лета в этом году. Новое климатическое оборудование будут размещаться не только в производственных, но и в бытовых помещениях. Это поможет работникам чувствовать себя хорошо как во время рабочего процесса, так и во время отдыха, заявили на предприятии

Ранее сообщалось, что в «Камазе» сейчас наблюдается дефицит сотрудников. На производстве недостает около 4 тысяч рабочих.

 

 

 

 

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