На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму

На заводе «КАМАЗ» закупили 800 единиц климатической техники и утвердили температурную норму. Об этом сообщил главный инженер автогиганта Алексей Титов порталу «Вести КАМАЗа».

«Даже когда за окнами сильный мороз и ветер, в корпусах должно быть не ниже 18 градусов. Дело не только в температуре подачи теплоносителей – летом этого года выполнены солидные объемы работ по утеплению кровли и ремонту светоаэрационных фонарей», – сообщил он.

Он отметил, что меры по устранению жары в помещениях стали приниматься после аномально жаркого лета в этом году. Новое климатическое оборудование будут размещаться не только в производственных, но и в бытовых помещениях. Это поможет работникам чувствовать себя хорошо как во время рабочего процесса, так и во время отдыха, заявили на предприятии

Ранее сообщалось, что в «Камазе» сейчас наблюдается дефицит сотрудников. На производстве недостает около 4 тысяч рабочих.