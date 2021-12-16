 В «Камазе» заявили о недостатке около 4 тыс. сотрудников
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В «Камазе» заявили о недостатке около 4 тыс. сотрудников

Глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин связал это с тем, что большинство юных специалистов после учебы уезжают из Казани и Челнов.

Республика
16 декабря 2021  09:21
Автор:
Николай Лукоянов

Глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин заявил о недостатке около 4 тыс. кадров на производстве, сообщае «ВГТРК».

«Кадровый голод приводит к тому, что дальнейшее развитие экономики не будет динамичным. Если не «разошьем» это узкое место, проблема будет не только сдерживать, но и топить», – сообщил глава предприятия.

Также он добавил, что сейчас подход к этой проблеме больше похож на латание дыр, так как на работу могут принимают мигрантов и заключенных.

Он связал дефицит кадров с тем, что большинство юных специалистов после учебы уезжают из Казани и Челнов в другие города страны.

Ранее сообщалось, что в кадровом дефиците работают около 70% промышленных предприятий Татарстана.

 

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