На ж/д вокзале Казани открыли приемную для родственников пассажиров поезда №491

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в столице РТ на железнодорожном вокзале Казань-1 открыли приемную для родственников пассажиров поезда Казань – Адлер, который сегодня сошел с рельс в Волгоградской области.

Прием будут вести работники Татарской транспортной прокуратуры. Таким образом будет осуществляться контроль соблюдения прав пассажиров и помощи родственникам пассажиров, попавших в ЧП с поездом.

Напомним, сегодня днем поезд №491 Казань – Адлер сошел с рельс на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области после ДТП с грузовым автомобилем на переезде.