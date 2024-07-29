На ж/д вокзале Казани открыли приемную для родственников пассажиров поезда №491

news_top_970_100
Город
29 июля 2024  19:37

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в столице РТ на железнодорожном вокзале Казань-1 открыли приемную для родственников пассажиров поезда Казань – Адлер, который сегодня сошел с рельс в Волгоградской области.

Прием будут вести работники Татарской транспортной прокуратуры. Таким образом будет осуществляться контроль соблюдения прав пассажиров и помощи родственникам пассажиров, попавших в ЧП с поездом.

Напомним, сегодня днем поезд №491 Казань – Адлер сошел с рельс на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области после ДТП с грузовым автомобилем на переезде. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На ж/д вокзале Казани открыли приемную для родственников пассажиров поезда №491
Начальники отделов физической культуры муниципалитетов РТ получили новые машины
ЦИК РТ запускает образовательную программу совместно с Институтом молодежи
«Ак Барс» подписал 29-летнего нападающего Ника Петана
РЖД открыла горячую линию по вопросам, связанным с ЧП поезда Казань – Адлер
Раис РТ обсудил по телефону с губернатором Волгоградской области аварию поезда
Три пляжа в Казани признаны непригодными для купания
В Волгоградской области с рельсов сошел электровоз поезда Казань - Адлер и восемь вагонов