Набережные Челны перечислили в бюджеты всех уровней 67 млрд рублей налогов

По итогам девяти месяцев 2025 года в Набережных Челнах отмечается рост налоговых поступлений. Сумма перечисленных в бюджет налогов достигла 67 млрд рублей, что на 4 млрд рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Распределение налоговых поступлений сложилось следующим образом: 34 млрд рублей направлено в федеральный бюджет, 26 млрд рублей – в республиканскую казну и 7 млрд рублей осталось в распоряжении городского бюджета. Дополнительно во внебюджетные фонды поступило 38 млрд рублей.

Наиболее значительный рост продемонстрировал налог на доходы физических лиц – сборы выросли на 26% и составили 5,6 млрд рублей. Эта положительная динамика связана с повышением уровня заработных плат и увеличением дивидендных выплат.

Статистика также свидетельствует о росте благосостояния горожан. По данным на 2024 год, в Набережных Челнах зарегистрировано четыре налогоплательщика с доходами свыше миллиарда рублей, тогда как в 2023 году таких было только два. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество владельцев автомобилей класса «люкс» – с 19 до 31 транспортного средств