Набережные Челны встречают лето с обновленной инфраструктурой отдыха

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Республика
5 июня 2024  16:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Город на берегу Камы готов встретить теплый сезон с новыми возможностями для отдыха. На этой неделе открылись два пляжа: Sundale Beach Club в районе «Новый город» и «Су Анасы» в поселке ГЭС. Также свои двери открыл вейк-парк «Добрый ветер». Об этом сообщил Госкомитет РТ по туризму.

Открытие новых зон отдыха стало результатом реализации проектов, получивших финансовую поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Рабочая группа Госкомитета РТ по туризму оценила результаты реализации проектов, отметив качественное обустройство территорий. 

Теперь жители и гости города могут отдохнуть на свежем воздухе, поплавать в реке, заняться активным отдыхом и полюбоваться прекрасными видами берега Камы.

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