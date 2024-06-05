Набережные Челны встречают лето с обновленной инфраструктурой отдыха

Город на берегу Камы готов встретить теплый сезон с новыми возможностями для отдыха. На этой неделе открылись два пляжа: Sundale Beach Club в районе «Новый город» и «Су Анасы» в поселке ГЭС. Также свои двери открыл вейк-парк «Добрый ветер». Об этом сообщил Госкомитет РТ по туризму.

Открытие новых зон отдыха стало результатом реализации проектов, получивших финансовую поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Рабочая группа Госкомитета РТ по туризму оценила результаты реализации проектов, отметив качественное обустройство территорий.

Теперь жители и гости города могут отдохнуть на свежем воздухе, поплавать в реке, заняться активным отдыхом и полюбоваться прекрасными видами берега Камы.