 Набережные Челны заняли третье место в рейтинге роста медианной зарплаты в РФ
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Набережные Челны заняли третье место в рейтинге роста медианной зарплаты в РФ

В автограде отмечен рост медианной зарплаты на 17%, везде до 35 тысяч рублей.

Республика
12 января 2022  15:51
Автор:
Николай Лукоянов

Набережные Челны расположились на третьей строчке рейтинга роста медианной зарплаты в РФ за 2021 год, составленном сервисом «Авито Работа», сообщает «РИА Новости».

Автоград отмечен ростом медианной зарплаты на 17% – до 35 тысяч рублей. Такой же показатель был выявлен в Уфе и Ростове-на-Дону.

Лидерами в этом рейтинге оказались Сочи и Саратов. В минувшем году  медианная зарплата в этих городах выросла на 20% – до 36 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

В Москве и Петербурге медианная зарплата осталась все на том же высоком уровне – 58 тысяч и 50 тысяч.

 

 

 

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