Набережные Челны заняли третье место в рейтинге роста медианной зарплаты в РФ

Набережные Челны расположились на третьей строчке рейтинга роста медианной зарплаты в РФ за 2021 год, составленном сервисом «Авито Работа», сообщает «РИА Новости».

Автоград отмечен ростом медианной зарплаты на 17% – до 35 тысяч рублей. Такой же показатель был выявлен в Уфе и Ростове-на-Дону.

Лидерами в этом рейтинге оказались Сочи и Саратов. В минувшем году медианная зарплата в этих городах выросла на 20% – до 36 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

В Москве и Петербурге медианная зарплата осталась все на том же высоком уровне – 58 тысяч и 50 тысяч.