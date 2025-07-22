Начальник Гидрометцентра РТ: Тропические ливни до Татарстана не дойдут

Сильнейший ливень обрушился вчера на Москву и Подмосковье. Произошло масштабное подтопление улиц, дворов и автотрасс. Люди в соцсетях выкладывают фото и видео плавающих автомобилей и затопленных переходов.

Ожидается ли на этой неделе потоп в Татарстане, информационному агентству «Татар-информ» рассказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Пока мы такую погоду не ожидаем», - сообщил он. По его словам, в западных районах республики на погоду начало оказывать влияние поле пониженного атмосферного давления. Осадки постепенно распространятся на всю республику.

«В течение недели будут отмечаться кратковременные дожди, местами грозы. Ожидаются осадки в дневные и ночные часы. Осадков такой интенсивности и количества, как в Москве, мы не ждем. Если они и выпадут, то локально», - отметил Гоголь.

Всего с начала июля в Казани выпало 39 мм осадков, что составляет 62% от месячной нормы. Норма осадков в городе в этом месяце - 62 мм. Однако в западных районах - Арске, Тетюшах, Дрожжаном - выпало более половины месячной нормы осадков, а на востоке и в центре республики - меньше нормы.

В третью декаду июля температура воздуха в Татарстане будет ниже климатической нормы на 1 - 2 градуса, сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«До этого в республике стоял обширный антициклон, погода былая жаркой, без осадков. Антициклон стоял на нашей территории долго, около недели. Температура была выше нормы в отдельные дни на 3 - 5 градусов. В последние дни среднесуточная температура приблизилась к норме», - отметил он.

К концу недели температурный фон будет постепенно понижаться. Ожидаются осадки в дневные и ночные часы. В норме в третью декаду июля среднесуточная температура составляет 20,3 градуса тепла по республике, а в Казани - 20,9 градуса.