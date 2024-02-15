Начальник лагеря в Татарстане предстанет перед судом за выпавшую из окна девочку

Два года назад в одну из профильных смен 7-летняя девочка выпала из окна второго этажа.

Выяснилось, что пока дети вместе с вожатыми в лагере были заняты просмотром мультфильма, она без разрешения взрослых ушла к себе в комнату и залезла на подоконник, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. В результате девочка получила серьезные травмы.

По версии следствия к этому привело отсутствие надлежащего контроля за детьми. Бывшего начальника оздоровительного учреждения обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело направлено в суд.