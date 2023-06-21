Начальник Высокогорского гарнизона вместе с отцом на пожаре в Казани спасли мужчину

Начальник Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона Раиль Шаймарданов и его отец Рустем Шаймарданов спасли мужчину из горящей квартиры в Казани. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

В свободное от службы время они проезжали мимо дома и увидели густой дым из окна на 4 этаже в доме по улице Павлюхина. Когда мужчины подъехали к дому, соседи сказали, что уже позвонили в пожарную охрану, а в горящей квартире находится хозяин квартиры. Раиль и Рустем незамедлительно приняли решение о спасении хозяина и, поднявшись на 4 этаж, обследовали комнаты квартиры в условиях высокой температуры и задымления.

Фото: © ГУ МЧС РФ по РТ

Раиль Шаймарданов услышал хрипы хозяина квартиры и нашел его на диване в бессознательном состоянии. Они вынесли мужчину из горящей квартиры и оказали ему первую помощь до прибытия медиков. Спасенный был госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей и конечностей.

Раилю 29 лет, с декабря 2022 года он назначен начальником 113-й пожарно-спасательной части, по должности является начальником Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона. Отец Раиля — Рустем Шаймарданов в свои 56 лет трудится водителем в дорожной организации, сейчас принимает участие в строительстве трассы М-12.

Фото: © ГУ МЧС РФ по РТ

В ГУ МЧС РФ по РТ принято решение ходатайствовать о награждении Раиля и Рустема Шаймардановых за мужество, отвагу и самоотверженность государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отвагу на пожаре».

Ранее «КВ» сообщали, что в деревне Саитово произошел пожар в частном доме. К тушению огня привлекли 43 человека и 17 единиц техники. В 14.05 18 июня пожар был локализован.