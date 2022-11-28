 Начальника ГИБДД Челнов наградили грамотой в честь 60-летнего юбилея
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Начальника ГИБДД Челнов наградили грамотой в честь 60-летнего юбилея

Грамоту вручил начальник УМВД РФ по автограду Айрат Ханбиков.

Республика
28 ноября 2022  15:21
Автор:
Роза Габитова

Начальника отдела ГИБДД Набережных Челнов Радия Кадикова наградили грамотой УМВД РФ по автограду. 

Награду за выполнение важных задач, добросовестное отношение к работе и в честь 60-летнего юбилей вручил начальник Управления Айрат Ханбиков на совещании руководящего состава Набережночелнинского гарнизона полиции.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жительницу Набережных Челнов Ландыш Шаехову наградили медалью «Ана даны – Материнская слава», согласно указу Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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Начальника ГИБДД Челнов наградили грамотой в честь 60-летнего юбилея