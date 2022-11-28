Минниханов наградил многодетную челнинку медалью «Материнская слава»

Жительницу Набережных Челнов Ландыш Шаехову наградили медалью «Ана даны – Материнская слава», согласно указу Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Женщина воспитывает пятерых детей. По документу, ее наградили «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций».

Медалью «Ана даны – Материнская слава» награждаются матери, которы являются гражданами России, проживают на территории Татарстана не менее пяти лет, родившие и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка.

Также Минниханов подписал указ о награждении матери семерых детей из Сабинского района Ризали Хабибуллиной медалью РТ «Родительская доблесть».

Ранее «КВ» сообщали, что замдиректора фонда «Институт развития городов» Венеру Камалову наградили медалью «За доблестный труд». Указано, что Камалова награждена «за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную работу».