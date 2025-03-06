Национальный музей РТ подарит «Шесть ключей к женскому счастью»

«Шесть ключей к женскому счастью» - программа, подготовленная Национальным музеем РТ к Международному женскому дню. Она стартует 8 марта в 12 часов в главном здании музея.

Ровно в полдень начнется исторический квест «Приглашение из прошлого». В конференц-зале музея вас встретят персонажи из разных эпох. Вы познакомитесь с тюркскими кочевниками, царицей Сююмбике, императрицей Екатериной II, курсисткой Казанского Императорского Университета. У участников иммерсивного путешествия в прошлое будет возможность перевоплотиться в персонажей исторических событий, узнать много новое об истории Казани и выиграть ценные призы от Национального музея Республики Татарстан.

Так же всех ждет кастомизация «Индивидуальный характер». Кастомизация одежды – это один из неугасающих трендов. На мастер-классе вы погрузитесь в мир кастомизации джинсов и текстиля — от простых, до смелых и оригинальных техник, которые помогут преобразить ваши вещи, подарив им новую жизнь. Не забудьте принести с собой какой-нибудь предмет гардероба под роспись.

В программе «Красота в каждом штрихе» визажист расскажет о бьюти-трендах будущего, а также покажет пару секретов создания быстрого макияжа на каждый день. А инструкторы по йоге проведут мастер-класс «Гармония весны: йога для женщин». Завершит праздничный день интерактивная лекция с демонстрацией костюмов народов Поволжья. Вход для дам – абсолютно свободный. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.