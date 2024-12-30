Национальный словарный фонд создадут в России

В России запустят федеральную государственную информационную систему под названием Национальный словарный фонд, утвержденную Правительством.

На этой платформе будет собрана информация о современных нормах русского литературного языка, которая будет обновляться не реже чем раз в пять лет, при этом доступ к ресурсу будет бесплатным.

Власти ожидают, что национальный словарный фонд повысит грамотность населения, поможет сохранить и развить русский язык, а также поддерживать его использование за пределами страны.

На сайте будут представлены пять модулей. Первый предоставит основную информацию о словах, второй — позволит находить синонимы, антонимы, фразеологизмы и специфические сведения об их употреблении.

Третий модуль ознакомит пользователей с различными статьями исторических словарей, что позволит проанализировать изменения языковых норм на протяжении времени. Четвертый модуль упростит поиск словарных статей в выбранных источниках.

Наконец, пользователь сможет сравнивать статьи в зависимости от заданных параметров, что поможет исследовать динамику изменений норм русского литературного языка.