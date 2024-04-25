Нацмузей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими музеями

Сегодня, 25 апреля, в Казани в театре им. В. И. Качалова в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России» было подписано несколько соглашений о сотрудничестве Нацмузея РТ с другими музеями. Среди них - Луганский краеведческий музей, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, музейное объединение «Музей Москвы», азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко, государственный центральный музей кино.

Отметим, федеральный проект «Музейные маршруты России» - это ведущий проект Министерства культуры РФ в области музейного дела. Реализуется он с 2021 года. В столице РТ в этом году проводится впервые.

С 24 по 27 апреля на разных площадках запланированы встречи музейщиков со всей страны.