Нацмузей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими музеями

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Республика
25 апреля 2024  12:54
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

Сегодня, 25 апреля, в Казани в театре им. В. И. Качалова в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России» было подписано несколько соглашений о сотрудничестве Нацмузея РТ с другими музеями. Среди них - Луганский краеведческий музей, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, музейное объединение «Музей Москвы», азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко, государственный центральный музей кино. 

Отметим, федеральный проект «Музейные маршруты России» - это ведущий проект Министерства культуры РФ в области музейного дела. Реализуется он с 2021 года. В столице РТ в этом году проводится впервые.

С 24 по 27 апреля на разных площадках запланированы встречи музейщиков со всей страны.

  • Елизавета Черкина

    Елизавета Черкина

  • Елизавета Черкина

    Елизавета Черкина

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Нацмузей РТ подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими музеями
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