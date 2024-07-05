Нацмузей РТ приглашает на праздник в честь Дня семьи

С 6 по 8 июля Национальный музей Татарстана проведет праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы, тематические выставки и интерактивные программы.

6 июля в 13:00 в парке имени Горького специалисты музея проведут мастер-класс по традиционной русской набойке, расскажут о ее истории и покажут, как создаются уникальные рисунки на ткани.

В этот же день в музее Боратынского пройдёт «Семейный променад» с живой музыкой, мастер-классом по светскому этикету и литературной игрой «Буримэ». Вход свободный.

Также 6 и 7 июля в 11:00 и 14:00 Национальный музей РТ приглашает на сборные экскурсии для семей с бесплатным входом для детей.

8 июля в нацмузей открыт бесплатный вход для семей с детьми. Пройдут акция «Напиши письмо родным» с отправкой открыток в любую точку России, мастер-классы и экскурсия «Семейные истории нашего края», а также выставка «Семь историй», где волонтеры музея поделятся личными семейными историями через семейные реликвии.

Программа мероприятий реализуется по федеральному проекту «Большие семейные выходные» в рамках Года семьи в РФ.