«Надеемся, новой волны не будет»: в Татарстане не ожидают ухудшения эпидситуации после праздников

В Татарстане не ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации после январских праздников. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Городской поликлиники № 21» Диана Тимеркаева.

«Надеемся, новой волны не будет, все в руках наших граждан» — отметила замврача.

По словам Тимеркаевой, в период новогодних каникул желательно отказаться от массовых мероприятий и соблюдать коронавирусные меры — носить маски и сохранять дистанцию. Также необходимо вовремя прививаться.

Однако врачи насторожены тем, что люди привезут коронавирус из-за границы и начнут заражать других жителей республики, добавила спикер.

Поликлиники Казани в праздник будут работать в укороченном режиме с 9 утра до 18 вечера. Татарстанцам будут оказывать неотложную помощь.