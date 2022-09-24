В Челнах дети мобилизованных будут бесплатно питаться в школах и ходить в детсад

В Набережных Челнах сегодня проходит первая отправка мобилизованных в зону СВО. Проводить бойцов приехал мэр города Наиль Магдеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

По словам градоначальника, детей, родителей которых отправили на Донбасс, обеспечат бесплатным питанием в школе, а также не будут взимать оплату за детский сад.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ состоялось совместное рабочие заседание Совета улемов ДУМ РТ, а также Совета казыев и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета. Вместе они изучили указ Президента РФ о частичной мобилизации. Сопоставив его с канонами Шариата, в ДУМ РТ заявили, что данный документ не противоречит мусульманским ценностям.