 В Челнах дети мобилизованных будут бесплатно питаться в школах и ходить в детсад
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В Челнах дети мобилизованных будут бесплатно питаться в школах и ходить в детсад

В автограде сегодня проходит первая отправка мобилизованных в зону СВО.

Республика
24 сентября 2022  11:26
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах сегодня проходит первая отправка мобилизованных в зону СВО. Проводить бойцов приехал мэр города Наиль Магдеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

По словам градоначальника, детей, родителей которых отправили на Донбасс, обеспечат бесплатным питанием в школе, а также не будут взимать оплату за детский сад.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ состоялось совместное рабочие заседание Совета улемов ДУМ РТ, а также Совета казыев и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета. Вместе они изучили указ Президента РФ о частичной мобилизации. Сопоставив его с канонами Шариата, в ДУМ РТ заявили, что данный документ не противоречит мусульманским ценностям.

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