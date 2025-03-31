Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о кадровых изменениях в городской администрации на еженедельном деловом понедельнике.

Наиль Минвалеев переходит на должность советника мэра

Наиль Минвалеев, возглавлявший Управление административно-технической инспекции, теперь станет советником градоначальника. Метшин отметил его многолетний вклад в развитие города:

Более 20 лет в системе госуправления – начинал мастером в «Водоканале», затем работал в администрации Кировского района, был первым заместителем в Кировском и Московском районах.

Один из первых в Татарстане , кто получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» (учреждено президентом в 2023 году).

Участвовал в ключевых проектах после 1000-летия Казани.

«Наиль Юнусович – наш давний соратник, и его опыт будет востребован в новой роли», – подчеркнул мэр.

Артур Мухаметшин возглавит Административно-техническую инспекцию

С пятницы руководство инспекцией переходит к Артуру Мухаметшину, ранее занимавшему пост заместителя главы администрации Ново-Савинского района.

Его карьерный путь – пример роста молодых специалистов:

Начинал специалистом в городском управлении после университета.

4 года руководил управлением по организации деятельности административных комиссий.

Приобрел практический опыт в районной администрации, курируя благоустройство и взаимодействие с жителями.

В завершение мэр пожелал обоим успехов на новых должностях.