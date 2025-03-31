Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о кадровых изменениях в городской администрации на еженедельном деловом понедельнике.
Наиль Минвалеев переходит на должность советника мэра
Наиль Минвалеев, возглавлявший Управление административно-технической инспекции, теперь станет советником градоначальника. Метшин отметил его многолетний вклад в развитие города:
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Более 20 лет в системе госуправления – начинал мастером в «Водоканале», затем работал в администрации Кировского района, был первым заместителем в Кировском и Московском районах.
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Один из первых в Татарстане, кто получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» (учреждено президентом в 2023 году).
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Участвовал в ключевых проектах после 1000-летия Казани.
«Наиль Юнусович – наш давний соратник, и его опыт будет востребован в новой роли», – подчеркнул мэр.
Артур Мухаметшин возглавит Административно-техническую инспекцию
С пятницы руководство инспекцией переходит к Артуру Мухаметшину, ранее занимавшему пост заместителя главы администрации Ново-Савинского района.
Его карьерный путь – пример роста молодых специалистов:
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Начинал специалистом в городском управлении после университета.
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4 года руководил управлением по организации деятельности административных комиссий.
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Приобрел практический опыт в районной администрации, курируя благоустройство и взаимодействие с жителями.
В завершение мэр пожелал обоим успехов на новых должностях.