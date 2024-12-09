Накопление на первоначальный взнос по ипотеке в Татарстане занимает более трех лет

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Республика
9 декабря 2024  11:05

Согласно недавнему отчету РИА «Новости», в Татарстане накопление необходимой суммы на первоначальный взнос по ипотеке займет около 3,3 года. Это означает, что для сборов 1,92 миллиона рублей область занимает 25-ю позицию в рейтинге среди всех регионов России.

На первом месте по скорости накопления находятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где нужная сумма может быть собрана всего за 11 месяцев и 1,9 года соответственно.

Для расчета первоначального взноса было взято значение в 30% от стоимости типичной квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом конкретном регионе. Исследование опиралось на предположение о том, что семья из двух работающих родителей с одним ребенком способна откладывать 50% от своих свободных доходов (после учета прожиточного минимума) в банковский вклад.

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