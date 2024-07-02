Налоговая реформа: эксперты обсудили, как Татарстан готовится к изменениям

Общественность Татарстана активно обсуждает предлагаемые Правительством изменения в налоговую систему, включая введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Мнения членов «Экспертного клуба» из Татарстана и представителей власти сходятся в одном: основными выгодополучателями новой системы станут семьи с детьми, а также малоимущие и социально незащищенные граждане. Например, депутат Госдумы от РТ Татьяна Ларионова указала на введение «семейной выплаты», которая поможет около 4 млн семей с более чем 10 млн детей.

Однако есть и мнения о необходимости баланса между интересами разных групп населения и бизнеса. Управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Айрат Гимадутдинов предупредил о рисках перекоса в сторону одной из групп.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев связал налоговую реформу с посланием Президента России Владимира Путина и подчеркнул, что полученные от реформы средства пойдут на борьбу с бедностью, поддержку материнства и детства, финансирование новых национальных проектов. Также было отмечено, что дополнительные доходы бюджета будут направлены на поддержку экономики, бизнеса, строительство жилья и дорог.

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова заверила, что законопроект был тщательно обсужден и скорректирован, включая предложения от малого бизнеса. Ларионова считает, что новая налоговая система позволит высвободить ресурсы для решения социально значимых задач. Она отметила, что реализованные изменения должны помочь улучшить качество жизни населения и сократить разрыв между богатыми и бедными.