Налоговые льготы в Татарстане достигли 2,3 млрд рублей

5 ноября 2025  15:51

Общий объем имущественных налоговых преференций, предоставленных в Татарстане по итогам прошлого года, достиг отметки в 2,3 миллиарда рублей. Озвучивая эти цифры на брифинге в Доме правительства республики, руководитель УФНС Марат Сафиуллин отметил положительную динамику: сумма льгот выросла на 400 миллионов рублей, что соответствует росту на 17,4% в годовом сопоставлении.

Особое внимание глава налоговой службы уделил послаблениям для старшего поколения в рамках земельного налога. Как разъяснил Сафиуллин, для пенсионеров и предпенсионеров установлен налоговый вычет в размере 600 квадратных метров. Если площадь участка не превышает этой нормы, плата не взимается, а если больше — налог рассчитывается исключительно с оставшейся площади.

Чистить зубы до или после завтрака?
