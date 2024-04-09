«Нам важно донести до детей: где наркотики, там жизни нет»

Спектакль по пьесе Василия Сигарева «Семья Романа» был поставлен в 2007 году Владимиром Чигишевым, который в то время был главным режиссером театра. И вот спустя 17 лет спектакль восстановлен при поддержке Министерства культуры РТ и Министерства молодежи РТ. Режиссером постановки стала Лилия Ахметзянова, художником - Надежда Иванова, а народные артисты РТ Надежда Кочнева и Евгений Царьков, как и тогда, играют роли родителей Романа - парня-наркомана.

- Этот спектакль неожиданный для меня. Спектакль тяжелый, но мы разрешили прийти на него даже ученикам 5 - 6-х классов. Многие учителя критиковали мое решение, но я считаю, что им смотреть такую историю не рано. Наши ребята мыслящие, а когда люди начинают мыслить, с ними серьезно можно говорить о том, что такое допинг, что такое неправда, что такое честность, что такое предательство, как все это влияет не только на наркомана, но и на тех, кто окружает его, в первую очередь на его семью, - отметил директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

- Мы рады продолжить сотрудничество со школой «СОлНЦе». Здесь мы уже показывали спектакль «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина. Он легкий, романтичный, веселый, - рассказала директор ТЮЗа Айгуль Горнышева. - «Семья Романа» - совсем другой. Этот спектакль родился в 2007 году, но тема, которую он затрагивает, к сожалению, своей актуальности, злободневности не теряет и сегодня. У него возрастное ограничение 14+. Мы долго думали и спорили на эту тему. Показ спектакля в стенах нашего театра вызвал жаркие дискуссии. Учителя говорили: «Вы что? Нашим детям и так тяжело жить, пожалуйста, поставьте возрастной ценз 18+». А родители говорили: «Нет, мы вас очень просим, пожалуйста, нам важно, чтобы наши дети как можно раньше узнали о проблеме наркомании, о том, как она страшно проявляется». И мы понимаем, что спектакль для наших детей - это вакцина против страшной болезни. Можно было смягчить, сгладить некоторые моменты, но родители настояли на том, чтобы все было предельно честно. Нам важно донести до зрителей простую мысль: там, где наркотики, там жизни нет. По-другому не бывает. И неважно, слабый наркотик, неслабый - это смерть. Хеппи-энд в таких ситуациях невозможен. Наркотики убивают. И не только самого наркомана, но и самых близких его людей. Поэтому главное - не пробовать, даже из любопытства, никогда и ни за что.

Спектакль «Семья Романа» планируется показывать в актовых залах образовательных учреждений, ДК и на других площадках Татарстана. После просмотра будут обсуждения спектакля с юными зрителями, родителями, педагогами.