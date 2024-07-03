«Народный контроль» помог ликвидировать несанкционированную свалку в Болгаре

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Республика
3 июля 2024  15:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Благодаря «Народному контролю» в Болгаре была ликвидирована несанкционированная свалка с автомобильными шинами, резиновыми и пластмассовыми изделиями. Об этом рассказала пресс-служба Минэкологии РТ.

На площади 8 квадратных метров было сброшено около 90 килограммов отходов.

После сигнала от экологов собственник земли — Болгарский городской Исполнительный комитет — оперативно привел территорию в надлежащее состояние.

«Народный контроль» продолжает эффективно работать в борьбе с несанкционированными свалками в республике, отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Жителей региона призвали активно участвовать в этом процессе и сообщать о фактах несанкционированного сброса отходов.

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