Народный художник России Константин Загорский скончался на 92-м году жизни

С печальной новостью о смерти Народного художника Российской Федерации, лауреата Государственной премии СССР Константина Ивановича Загорского, сообщило 20 августа Союз кинематографистов России. Художник ушел из жизни 18 августа, однако причины его кончины остаются неизвестными.

Прощание с Константином Загорским назначено на 21 августа в храме Владимира Священномученика, расположенном в городе Королеве. Этот момент станет последней возможностью для поклонников и коллег выразить свои соболезнования и почтить память выдающегося мастера.

Родился Константин Загорский 13 июля 1933 года. В 1964 году он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности «художник кино», после чего начал свою карьеру на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. За годы работы в кино становился не только участником, но и активным соавтором многих культовых фильмов.

Его сотрудничество с известными режиссерами, такими как Евгений Фридман, Владимир Бычков, Леонид Нечаев и Ирина Поволоцкая, оказывало значительное влияние как на его творчество, так и на развитие русского кино. В общей сложности в фильмографии Загорского числятся более тридцати картин.

Наибольшую известность ему принесли такие работы, как «Остров сокровищ» (1971), «Москва – Кассиопея» (1973), «Русалочка» (1976), «Аленький цветочек» (1977) и «Дюймовочка» (2007). Каждая из этих картин оставила заметный след в сердцах зрителей и в истории отечественного кино, и будет долго храниться в памяти поклонников искусства.

Константин Загорский останется в истории не только как талантливый художник-постановщик, но и как человек, сумевший подарить целым поколениям зрителей магию киноискусства. Его вклад в кино будет незабываемым, а память о нем будет жить в сердцах тех, кто ценит искусство на высшем уровне.