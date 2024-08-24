Научные исследования: Антарктида поднимается на фоне глобальных изменений климата

Недавние исследования, проведенные учеными Университета Макгилла в Канаде, выявили удивительный факт: Антарктида постепенно поднимается из океанских глубин. Это явление связано с таянием местных ледников, которые, теряя свою массу, создают меньшее давление на подземные породы, что и приводит к этому поднятию.



Процесс подъема Антарктиды неизменно скажется на уровне Мирового океана. В зависимости от того, как будут развиваться климатические изменения, это может частично смягчить последствия глобального потепления, либо, наоборот, усугубить ситуацию. В конечном итоге, многое будет зависеть от того, сможет ли человечество в ближайшем будущем снизить выбросы парниковых газов.



В ходе своих исследований канадские ученые провели комплексное обследование мантии, расположенной под Антарктическим ледяным щитом. Они обнаружили, что в нескольких ключевых регионах эта мантия обладает высокой пластичностью, что, согласно сейсмическим данным, приводит к ускоренному поднятию суши. Если раньше этот процесс занимал тысячелетия, то теперь он происходит в рамках всего нескольких десятилетий.



Для того чтобы проанализировать возможные последствия данного явления, исследовательская команда использовала сложное 3D-моделирование. На основании их прогнозов, в случае медленного потепления уровня Мирового океана к 2500 году может достичь отметки в 1,9 метра. Однако, в случае быстрого глобального потепления, уровень поднимется на колоссальные 19,5 метра.



Учеными также отмечено, что, если процесс таяния ледников будет проходить быстрее, чем подъем суши, в океан попадет более значительное количество талой воды. Однако если глобальное потепление замедлится, то подъем Антарктиды сможет «вытащить» ледники из теплых вод океана, что позволит им сохраняться дольше.



Авторы исследования подчеркивают, что повышение уровня Мирового океана неизбежно при любом сценарии развития событий. Упомянутая проблема уже очевидна для жителей множества островных государств, как указывает журнал Science Advances. Как будут реагировать эти страны на будущие вызовы, пока остается под большим вопросом.16:47