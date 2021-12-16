 Научный городок может стать частью Казани
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Научный городок может стать частью Казани

Все административные процессы город берет на себя, а часть жителей уже прописаны в Казани.

Районы
16 декабря 2021  18:40
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане пройдут публичные слушания о том, стоит ли включать Научный городок в территорию Казани. Люди смогут внести свои предложения в письменной или электронной форме, а административные и бюджетные обязательства берет на себя столица. Об этом сообщает пресс-служба мэрии казани. 

«Социальной инфраструктуры на территории (городка) нет. Там проживает порядка 500 жителей, которые и так прописаны в Казани. На сегодняшний день они посещают школы и детсады города», – отметил Андрей Лобов, начальник управления архитектуры и градостроительства городского исполкома. 

Проведутся территориальные изменения: Научный городок и похоронный комплекс «Курган», возможно, станет частью Советского района, а новый биатлонный комплекс присоединят к Приволжскому. 

Лобов отметил, что исполком старается максимально осветить эту информацию: устанавливают стенды, публикуют в СМИ и в интернете. 

Слушание пройдет 20 января, в 15:00, в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Чтобы на нем присутствовать, нужно подать заявку до 19 января: ул. Груздева,5. Кабинет 102. 

 

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