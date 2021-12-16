Научный городок может стать частью Казани

В Татарстане пройдут публичные слушания о том, стоит ли включать Научный городок в территорию Казани. Люди смогут внести свои предложения в письменной или электронной форме, а административные и бюджетные обязательства берет на себя столица. Об этом сообщает пресс-служба мэрии казани.



«Социальной инфраструктуры на территории (городка) нет. Там проживает порядка 500 жителей, которые и так прописаны в Казани. На сегодняшний день они посещают школы и детсады города», – отметил Андрей Лобов, начальник управления архитектуры и градостроительства городского исполкома.

Проведутся территориальные изменения: Научный городок и похоронный комплекс «Курган», возможно, станет частью Советского района, а новый биатлонный комплекс присоединят к Приволжскому.

Лобов отметил, что исполком старается максимально осветить эту информацию: устанавливают стенды, публикуют в СМИ и в интернете.



Слушание пройдет 20 января, в 15:00, в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Чтобы на нем присутствовать, нужно подать заявку до 19 января: ул. Груздева,5. Кабинет 102.