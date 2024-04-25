Назначен новый руководитель «Водоканала»

«Деловой понедельник» открыл лично мэр Казани Ильсур Метшин с анонса важного кадрового вопроса. «Начну наше рабочее совещание с кадровых новостей. Наш коллега Андрей Юрьевич Егоров на прошедшей сессии Государственного Совета РТ утвержден председателем Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Теперь его ждут новые вызовы. Перемена в деятельности Андрея Юрьевича является логическим продолжением его профессионального роста, и на протяжении 15 лет он возглавлял наше стратегическое предприятие »Водоканал«, от которого зависит жизнедеятельность всего города, не только жилого фонда, но и промышленных предприятий, бизнеса и социальной сферы», - оценил важность кадровой перестановки градоначальник.

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Теперь Егоров не может уже возглавлять казанский «Водоканал» по двум соображениям: во-первых, потому что иначе будет конфликт интересов, во-вторых, Егорова ждет более серьезная загрузка по парламентской работе.

В своей длинной напутственной речи мэр долго перечислял заслуги бывшего уже руководителя водопроводного хозяйства. В зачет Егорову пошли и разработанная инвестпрограмма по модернизации «Водоканала», и реконструкция Волжского водозабора, которая улучшила качество водопроводной воды, и строительство КНС «Заречная», которая «позволила обеспечить бесперебойное водоотведение половины города в заречной части и, самое главное, дальнейшее развитие на десятилетие вперед». Не мог Метшин не упомянуть проект, которому нет пока аналогов в России, - термохимическую обработку осадка на биологических очистных сооружениях канализации (БОСК), благодаря чему наш город сумел отказаться от эксплуатации иловых полей. Сейчас ведется полная реконструкция БОСК, после чего появится задел для очистки выросших объемов.

Тем не менее сроки реконструкции 3-го Северного коллектора в Ново-Савиновском районе, растянувшиеся на долгие годы, вкупе с периодически возникающими на этом месте морями из фекальных стоков не вселяют в сердца горожан должного оптимизма. И сколько бы не собирали с казанцев платежей за водоснабжение и водоотведение, какими бы темпами не росли эти тарифы, денег «Водоканалу» всегда не хватало. Износ сетей после ухода руководителя у этой организации по-прежнему критический. И без бюджетных вливаний в эту сферу ситуацию точно не исправить.

Собственно, этого неприятного факта вскользь в своей речи коснулся и мэр: «Мы ждем федеральных программ, финансирования и верим, что Андрей Юрьевич на площадке парламента республики в качестве председателя будет самым настойчивым лоббистом и представителем интересов города».

Да и сам Егоров не собирается надолго прощаться с казанцами. «Я не ухожу далеко. Вместе мы с вами еще много что сделаем. Сейчас открываются возможности уже на законодательном уровне принимать те законы, которые нужны для наших граждан, города. Всех благодарю за годы успешной работы, мы с вами много сделали и еще больше сделаем для республики, жителей города. Я вас всех ценю, обнимаю, уважаю», - заявил депутат.

Новым гендиректором МУП «Водоканал» стал Рустам Абдулхаков, который до этого с 2016 года занимал пост генерального директора АО «Каз­энерго».

«Опытный, грамотный руководитель, обладающий высоким уровнем профильных компетенций, глубоким знанием отрасли. Для нас было важно, чтобы переход был плавным. В принципе, во многих городах нашей страны, в том числе и в некоторых городах Татарстана, »Водоканал« и тепловое хозяйство объединены в одну структуру, поэтому здесь успешный опыт Рустама Рифгатовича точно пригодится. Восемь лет руководства «Казэнерго» - перешел он туда из Казанских городских сетей, поэтому хозяйство большое, знакомое и отрасль одна. Надежность работы теплового хозяйства Казани выросла серьезно. Надеемся, такие же результаты и все лучшее, что удалось команде Андрея Юрьевича, новый руководитель продолжит на новом посту», - напутствовал нового руководителя градоначальник.

Мэр города Ильсур Метшин вручил Егорову памятный знак «За труд и доблесть на благо Казани».

