«Неделя тишины» для принятия решения - рожать или нет

Представители социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере сохранения семейных ценностей, ЗОЖ, по поддержке материнства и детства, встретились с первым заместителем министра здравоохранения РТ Альмиром Абашевым. Встреча состоялась в рамках проекта «Диалоги с властью».

Гость «Диалогов с властью» подчеркнул, что НКО оказывают огромную поддержку государству в выхаживании пациентов после тяжелых операций, уходе за больными, помощи семьям с детьми, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество НКО и государства в социальной сфере необходимо развивать, расширять.

На встрече была поднята и одна из самых обсуждаемых в последнее время тем - возможный запрет абортов в негосударственных лечебных учреждениях.

- Мы с Росздравнадзором и прокуратурой налаживаем порядок. Есть документ, в котором четко прописаны все правила. Ни у кого лицензии на проведение абортов не отбираются, любая клиника, имеющая лицензию, может продолжить эту работу. Есть только одно важное требование: делайте все правильно! - прокомментировал информацию Альмир Абашев. - В коммерческих клиниках чаще всего встречается одно серьезное нарушение: там не учитывается право женщины на "неделю тишины". Как только женщина изъявила желание прервать беременность, ей должно быть предоставлено 169 часов на то, чтобы она окончательно приняла жизненно важное для себя решение: оставлять ребенка или нет. Вот эта неделя - это окно возможностей, которое мы должны использовать, чтобы помочь женщине сделать правильный выбор. Понятно, что в женских консультациях довольно сложно принять унифицированную схему реагирования на этот вопрос, поэтому в Казани создается центр кризисной беременности, где будет осуществляться централизованное доабортное консультирование.

Председатель «Женского совета» Азнакаевского района Эльвира Галиева задала вопрос о судьбе роддома в Азнакаеве. Местные жители обеспокоены слухами, что роддом планируют закрыть, а будущим мамочкам придется ездить рожать в другие районы.

- Закрытие роддома возможно только в случаях, когда он представляет реальную опасность для женщин и новорожденных. Если врач всего два-три раза в месяц принимает роды, то он теряет квалификацию, а это уже критический фактор для сохранения жизни женщины и ребенка во время родов. Поэтому мы сосредотачиваем свои усилия на ранней маршрутизации беременной женщины. Мы не принимаем поспешных решений о закрытии роддомов. Они закрываются там, где рождается всего один-два ребенка в неделю. В Азнакаеве неплохая рождаемость, поэтому там вопрос о закрытии роддома пока не стоит, - ответил Альмир Абашев.

За полтора часа встречи все проблемы обсудить было невозможно. Вопросы и предложения о совместных проектах были переданы в Министерство здравоохранения РТ, где они будут рассмотрены в рабочем порядке.