Недвижимость класса люкс – в Казани продается квартира за 60,5 миллионов рублей

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Город
2 июля 2024  13:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань попала в топ городов России с самыми дорогими квартирами в новостройках. По данным Restate, которые проанализировал «Татар-информ», самая дорогая квартира в Казани стоит 60,5 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит четырехкомнатную квартиру площадью 183 квадратных метра в доме на 13 квартир.

Для сравнения, в Нижнем Новгороде за 60 миллионов рублей можно купить пятикомнатную квартиру площадью 241 квадратный метр. 

Самая дорогая квартира в России находится в Москве. Это пятикомнатный пентхаус площадью 433 квадратных метра, стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Дом, где расположен пентхаус, находится недалеко от храма Христа Спасителя.

В Санкт-Петербурге была найдена самая дорогая студия в России, стоимостью 777 миллионов рублей. Площадь студии составляет 463 квадратных метра.

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Недвижимость класса люкс – в Казани продается квартира за 60,5 миллионов рублей
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