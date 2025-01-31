«Нефтехимик» не совладал с минским «Динамо»

Шайбу престижа забросили лишь в третьем периоде.

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Спорт
31 января 2025  10:01
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» потерпел очередное поражение в домашней серии, уступив минскому «Динамо» (1:5). К середине третьего периода команда Олега Леонтьева «горела» 0:5 после дубля Вадима Мороза, голов Даниила Липского, Криса Тирни и Вадима Шипачёва. Гол престижа нижнекамцы оформили на 55-й минуте, отличился Григорий Селезнёв.

Домашнюю серию «Нефтехимик» завершил с одной победой в шести встречах. Клуб занимает девятую строчку на «Востоке» с 43 очками.

«Нефтехимик» – «Динамо» Мн – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

0:1 Липский (Уэлле, 21:38)
0:2 Тирни (32:51, 4х5)
0:3 Шипачёв (Уэлле, Гросс, 35:30)
0:4 Мороз (Горбунов, Мелош, 49:05)
0:5 Мороз (51:46)
1:5 Селезнёв (Ураков, Юзленко, 55:48)

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