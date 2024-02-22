«Нефтехимик» остался за бортом плей-офф, а в борьбе за победу в регулярке жива интрига

Сразу пять клубов сохраняют шансы на победу в регулярном чемпионате, а лучшая команда «Востока» с высокой долей вероятности полетит в Хабаровск. Разбираем сюжеты, которые ждут нас в концовке.

«Нефтехимик» провалил решающий отрезок

После снятия с «Сибири» четырех очков главным фаворитом в борьбе за восьмое место «Востока» стал «Нефтехимик». Нижнекамцы на эмоциях выдали хороший отрезок во второй половине января, набрав восемь очков в шести встречах. Однако февраль для второго представителя Татарстана в КХЛ оказался провальным: лишь две победы в семи матчах!

Буксующим положением «Нефтехимика» воспользовался «Амур», потерпевший лишь одно поражение в феврале. Команда из Хабаровска круто съездила по маршруту Астана - Тольятти, а затем забрала максимум очков в домашних спаренных играх с «Трактором» и «Барысом». За неделю до плей-офф «Амур» благополучно гарантировал себе место в плей-офф, причем это произошло впервые за шесть последних сезонов. Примечательно, что клуб из Хабаровска за время выступления в КХЛ лишь дважды пробирался в кубковую весну. В сезоне-2011/12 команда вылетела от «Авангарда» (0-4), а шесть лет назад на пути «Амура» встал «Ак Барс» (1-4).

С высокой долей вероятности «Амур» зайдет в розыгрыш Кубка Гагарина - 2024 с седьмой-восьмой строчки, то есть соперником по первому раунду станет либо победитель «Востока», либо вторая команда. Сейчас борьбу за лидерство между собой ведут «Авангард» и «Магнитка», так что ремейк сезона-2011/12 вполне возможен.

«Ак Барсу» светит «Автомобилист»

Казанский клуб, идущий в таблице четвертым, сохраняет для себя потенциальное пространство от третьей до пятой строчки. Правда, чтобы сделать шажок на ступень выше, «Ак Барсу» нужно выиграть все оставшиеся матчи, а «Салавату Юлаеву» потерпеть три поражения в основное время. Но математически такие шансы на вечер среды сохранялись, так что будем держать и этот сюжет в уме.

Пока же «барсы» выходят на пятую команду «Востока» «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга, пожалуй, один из главных неудачников Кубка Гагарина последних лет. На отрезке с 2019 года, имея неплохой по меркам КХЛ состав, «Автомобилист» трижды вылетал в первом раунде, а один раз и вовсе не добрался до плей-офф.

Между собой команды пересекались в Кубке Гагарина лишь однажды, в сезоне-2014/15. Тогда «Ак Барс» без проблем выбил Екатеринбург в первом раунде (1-4), добравшись в итоге до финала турнира. А в регулярке-2023/24 «барсы» нанесли «Автомобилисту» три поражения (3:2, 2:1, 4:1) в четырех очных матчах.

Борьба за Кубок континента в самом разгаре

Во вторник, 20 февраля, СКА потерпел домашнее поражение от «Северстали» (0:3), прервав свою пятиматчевую серию побед. Эта осечка лидера всей турнирной таблицы обострила борьбу за Кубок континента, который вручается победителю регулярки. Самым явным фаворитом гонки теперь стало московское «Динамо» - оно имеет игру в запасе на фоне СКА и доиграет чемпионат тремя встречами на домашнем льду.

Последний раз бело-голубые брали Кубок континента в сезоне-2013/14. Тогда команда под руководством Олега Знарка набрала 71% от максимально возможного количества очков, но сенсационно вылетела в первом же раунде от «Локомотива» (3-4). Спустя 10 лет москвичи вплотную подобрались к трофею.

Но математические шансы на победу в регулярке сохраняют и две команды с «Востока» - «Авангард» и «Магнитка». Этот вариант может активироваться при условии, что СКА и «Динамо» провалят остаток регулярки, а обе «восточные» команды соберут максимум очков. К слову, последний раз Кубок конференции отправлялся на «Восток» аж в 2012 году, когда королем регулярки стал «Трактор». С того момента трижды побеждал СКА, шесть раз - ЦСКА и однажды - «Динамо».

Итак, по состоянию на среду пары первого раунда Кубка Гагарина могли бы выглядеть

следующим образом:

Западная конференция:

СКА (1) - «Динамо» Минск (8) - старт серии 1 марта;

«Динамо» Москва (2) - ЦСКА (7) - старт серии 1 марта;

«Локомотив» (3) - «Торпедо» (6) - старт серии 29 февраля;

«Спартак» (4) - «Северсталь» (5) - старт серии 29 февраля.

Восточная конференция:

«Авангард» (1) - «Амур» (8) - старт серии 1 марта;

«Металлург» (2) - «Лада» (7) - старт серии 1 марта;

«Салават Юлаев» (3) - «Трактор» (6) - старт серии 29 февраля;

«Ак Барс» (4) - «Автомобилист» (5) - старт серии 29 февраля.