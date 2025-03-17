«Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив в Тольятти со счётом 1:7. Дубль у хозяев оформил Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Шайбу престижа в составе «Нефтехимика» забросил Вячеслав Лещенко.

Примечательно, что пять голов из семи нижнекамцы пропустили при игре в неравных составах. Трижды «Лада» отличилась в большинстве, ещё два гола были заброшены за одно меньшинство. Несмотря на поражение, «Нефтехимик» сохраняет математические шансы на выход в плей-офф. От восьмой строчки «Востока» команда отстаёт на пять очков.