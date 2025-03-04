«Нефтехимик» продлил серию поражений до трёх игр

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив во Владивостоке местному «Адмиралу» (0:1). Единственную шайбу хозяева площадки забросили в равных составах на 10-й минуте, отличился Аркадий Шестаков. Поражение оставило нижнекамцев на девятой строчке «Востока», от зоны плей-офф команду отделяют шесть баллов. Отметим, что за дальневосточный выезд «Нефтехимику» не удалось победить ни разу – ранее команда дважды уступила «Амуру» (4:5 ОТ, 3:4 Б).

«Адмирал» – «Нефтехимик» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 Шестаков (Сошников, 09:18)